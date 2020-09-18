Белоруссия хочет закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной

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Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь".

Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну".

Он добавил, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война. Белорусский лидер обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну". Он подчеркнул, что блиц-криг по захвату власти в республике не произойдет никогда.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия при помощи российского руководства усилит защиту Союзного государства, передает Радио Маяк.