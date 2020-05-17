Бельгийские медики встретили премьера "коридором позора". Видео
17 мая 2020 22:55
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По мере приближения кортежа Вильмес медики разворачивались к автомобилям спиной. Своё недовольство условиями системы здравоохранения страны продемонстрировало около 120 человек.
— Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжёлой работы. Персонал с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медиков на сверхурочную работу, если это необходимо, — сказал представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.
Он подчеркнул, что врачи и так работают сверх нормы. В ответ на акцию медперсонала премьер Бельгии пообещала, что позаботится об их психологической и финансовой поддержке.
Видео здесь.
Фото: соцсети
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