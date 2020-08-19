Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

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Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки. Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины. В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150.Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни. Губернатор штата Джон Карни напомнил, что Байден, будучи сенатором от Делавэра, регулярно ездил в Вашингтон на поезде "вместе с остальными пассажирами". Действующий сенатор от штата Томас Карпер заверил, что Байден "отличается скромностью, говорит правду и со всеми обращается уважительно, наводит мосты, а не строит стены".Представитель Демократической партии констатировал, что Байден официально выдвинут от нее кандидатом в президенты и "приглашен выступить с речью" о согласии на это. Ожидается, что это произойдет в четверг. "Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи. Увидимся в четверг", - заявил Байден во время краткого видеообращения к делегатам съезда из Уилмингтона (штат Делавэр). В левой руке он держал защитную маску, рядом с ним стояла его супруга Джилл, на заднем плане были видны их внуки.Джилл Байден также записала видеообращение для съезда Демократической партии. Супруга кандидата в президенты выразила уверенность, что "сердце американской нации все еще бьется с добротой и храбростью". "Джо Байден сейчас борется за саму душу Америки", - заявила она. "Груз, который мы несем, очень нелегок, и нам нужен кто-то с сильными плечами, - добавила Байден. - Я знаю, что если мы доверим нашу нацию Джо, он сделает для ваших семей то же, что он сделал для нашей: он объединит нас в единое целое".Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.Фото: AP/Carolyn Kaster/ТАСС