Австралийский Boeing совершил самый длительный перелёт в истории
15 ноября 2019 23:51
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Boeing 787 Dreamliner, вылетев из лондонского аэропорта Хитроу, пролетел над территориями 10 стран и успешно приземлился в Сиднее 15 ноября. Компания Qantas сообщает, что сэкономленного топлива хватило бы ещё на 1 час 45 минут полёта.
Отмечается, что это второй из трёх запланированных перелётов компании, направленных на исследование состояния экипажа и пассажиров при длительном нахождении в воздухе.
Фото из открытых источников
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