Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
9 сентября 2019 16:45
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Отмечается, что речь идет о повторяющихся быстрых радиовсплесках.
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», — цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
Быстрые радиовсплески представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.
Фото: pixabay
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