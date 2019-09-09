Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

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Отмечается, что речь идет о повторяющихся быстрых радиовсплесках.«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», — цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.Быстрые радиовсплески представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.Фото: pixabay