Астрономическая зима наступит в Северном полушарии Земли 21 декабря

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Световой день в эти сутки продлится всего семь часов, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря, продолжительность светового дня составит всего семь часов. В понедельник в Северном полушарии наступит астрономическая зима, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В Москве в понедельник Солнце взойдет над горизонтом в 08:57 мск и зайдет в 15:58 мск. В день летнего солнцестояния, 22 июня, световой день в Москве длился 17,5 часов.

«В понедельник, 21 декабря, в 13:02 мск произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии — лето. При этом в Северном полушарии наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь», — сказали ТАСС в планетарии.

На широте Москвы в день зимнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния оно будет «держать высоту», словно ненадолго остановится, поэтому эти дни и называют «стоянием Солнца», напоминают астрономы.

«В полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли. Солнце 21 декабря взойдет на юго-востоке, а зайдет на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе», — отметили в планетарии.

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