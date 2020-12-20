Apple и Google заблокировали сертификат HTTPS Казахстана

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Apple объединилась с Google, Microsoft и Mozilla, чтобы заблокировать корневой сертификат HTTPS, который использовался правительством Казахстана якобы для слежки за гражданами, передает iphones.ru.

Сертификат позволил властям отслеживать активность людей в реальном времени путем перехвата и расшифровки HTTPS-трафика жителей столицы Казахстана Нур-Султане.

Ранее местные интернет-провайдеры заблокировали популярные иностранные веб-сайты и сервисы, включая Google и Twitter. Для получения доступа к ним необходимо установить тот самый сертификат. Теперь это стало намного сложнее.