Apple Park стоит $4,17 млрд. В 2,5 раза дороже Бурдж-Халифа
12 июля 2019 19:57
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По оценкам округа Санта-Клара в Калифорнии, штаб-квартира Apple стоит $3,8 млрд. Ежегодно компания за нее платит налоги на $40 млн.
Однако если в стоимость включить всю мебель, технику и даже сельскохозяйственное оборудование, то цена Apple Park составит $4,17 млрд.
Apple является крупнейшим налогоплательщиком в округе. Только за 2018 финансовый год компания заплатила налоги на сумму $56 млн. Эта цифра включает налог на Apple Park, предыдущую штаб-квартиру и разные объекты, разбросанные по всему региону.
Apple Park построили по эскизам Стива Джобса. За дизайн здания отвечал Джони Айв.
Фото: iphones.ru
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