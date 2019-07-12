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Новости /  В мире  

Apple Park стоит $4,17 млрд. В 2,5 раза дороже Бурдж-Халифа

12 июля 2019 19:57
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Apple Park является одним из самых дорогих зданий в мире. Но точная его стоимость ранее не разглашалась.
Apple Park является одним из самых дорогих зданий в мире. Но точная его стоимость ранее не разглашалась, передает iphones.ru со ссылкой на Appleinsider.

По оценкам округа Санта-Клара в Калифорнии, штаб-квартира Apple стоит $3,8 млрд. Ежегодно компания за нее платит налоги на $40 млн.

Однако если в стоимость включить всю мебель, технику и даже сельскохозяйственное оборудование, то цена Apple Park составит $4,17 млрд.

Apple является крупнейшим налогоплательщиком в округе. Только за 2018 финансовый год компания заплатила налоги на сумму $56 млн. Эта цифра включает налог на Apple Park, предыдущую штаб-квартиру и разные объекты, разбросанные по всему региону.

Apple Park построили по эскизам Стива Джобса. За дизайн здания отвечал Джони Айв.  



Фото:   iphones.ru
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