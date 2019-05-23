Американцы сняли шедевральный сериал про Чернобыль. Зачем смотреть
23 мая 2019 16:41
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Помните все эти ужасные сериалы и фильмы про Чернобыль с бесконечным количеством мутантов разных видов и формы? Забудьте о них.
В начале месяца HBO показала собственный мини-сериал про катастрофу на АЭС. На данный момент вышло 3 серии из 5, но их уже достаточно, чтобы проникнуться атмосферой тех дней.
Чем хорош сериал Чернобыль от HBO
Чернобыль — это художественное произведение, основанное на реальных событиях. В сериале нет зомби и монстров, это полудокументальное кино, которое переносит зрителя прямиком в 1986 год, когда и случилась катастрофа.
Авторы действительно постарались на славу. Меня просто поразил суровый реализм и правдивость истории. И удивительно, что кино создано именно американцами, они практически идеально перенесли быт и атмосферу СССР тех времен.
Создатели этой картины не зациклились на самой аварии на Чернобыльской АЭС, они по большей части рассказывают о её последствиях. О том, как люди гибли от лучевой болезни и как правительство пыталось замалчивать ситуацию.
Сериал сделан настоящими профессионалами. Чего стоит один режиссер — Юхан Рэнк, снимавший сериалы «Викинги», «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».
Он и его команда долгое время изучали исторические документы и записи профессора Валерия Легасова, пытавшегося исправить критическую ситуацию на АЭС и в ближайших городах.
"Я работал с записями Легасова, также изучал другие аспекты его работы и жизни, пытался понять, как он принимает решения. Это был уникальный человек. Он не был идеальным — у нас в сериале нет идеализированных героев, потому что никто не идеален. Мы пытаемся показать каждого с человеческой и честной точки зрения. Валерий Легасов был частью идеологии. Он был активным и ярым членом Коммунистической партии. Он был частью системы, и по ходу работы в Чернобыле многое в его убеждениях начинает разваливаться на куски", — отметил сценарист Крэйг Мазин.
Что не понравилось
В сериале много неточностей, но они, скорее, косметические.
В угоду сюжету авторы, например, создали Улану Хомюк — физика-ядерщика из белорусского университета. На самом деле её не существовало, а некоторые действия, выполняемые ей, производились профессором Легасовым и зампредседателем Совмина СССР Борисом Щербина.
Последние два, кстати, в сериале центральные персонажи, как это и было на самом деле. Именно они занимались ликвидацией последствий.
Есть и всякие мелочи, которые бросаются в глаза искушенному зрителю. Например, стеклопакеты в некоторых зданиях. Их тогда просто не было.
И таких подобных мелочей достаточно, как и «клюквы». Мол, у каждого гражданина СССР телефон всегда стоит у кровати, а за каждым в стране следит КГБ. Ну без этого никуда, но атмосферу оно ни капли не рушит.
Если вы будете специально искать недочеты, то можете сразу закрывать сериал. А если вы собрались проникнуться атмосферой и посмотреть, как все было на самом деле — Welcome!
Почему реально стоит посмотреть Чернобыль
1. Гнетущая атмосфера катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2. Никаких выдуманных сюжетов, только задокументированные события.
3. Шикарнейшая атмосфера СССР, переданная через множество мелких деталей вплоть до дикторов на ТВ.
4. Развитие персонажей, постановка истории, внимание к мелочам.
5. Громкий разоблачительный рассказ о реалиях того времени: отрицание, преступная халатность сотрудников АЭС, грубейшее замалчивание, которые привели к катастрофе.
Ах да. Помните еще такой сериал «Игра престолов»? Его финал всех вчера разочаровал. Так вот на IMDB Чернобыль уже обогнал ИП и другие сериалы. Популярнее него только «Планета Земля 2».
Где посмотреть
Как и любой другой сериал HBO, Чернобыль первым выходит в сервисе Амедиатека. Полного дубляжа нет, но профессиональная многоголосая озвучка достойная.
Ну а другие места для просмотра вы знаете и без меня.
Трейлер:youtube.com
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Фото: iphones.ru
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