Американский отель предложил постояльцам терапию коровами
21 июля 2019 15:08
5
Хозяева фермы уверены, что деньги будут потрачены не зря. За часовой сеанс с коровами можно улучшить настроение и выйти из депрессии.
Оказалось, что ферму держат выходцы из Нидерландов, а там такая практика давно распространена. Помимо возможности погладить коров Бонни и Беллу постояльцы смогут познакомиться с некоторыми лошадьми. Ферма информирует, что сеансы общения с коровами могут проходить лишь дважды в день и только четыре дня в неделю, чтобы не досаждать животным чрезмерным вниманием.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
345
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
272
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
409
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
450
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
331
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
685
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
734
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
635
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
838
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
848
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
571
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
885
Мероприятия