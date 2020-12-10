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Цветом 2020 года, по версии организации, стал классический синий, который воплощает спокойствие и уверенность.
Американский институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года
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Американский институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года

10 декабря 2020 14:50
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Цветом 2020 года, по версии организации, стал классический синий, который воплощает спокойствие и уверенность.

Американский Институт цвета Pantone назвал два главных цвета 2021 года — глубокий серый (оттенок палитры 17-5104) и яркий желтый (оттенок палитры 13-0647), передают "Известия".

«Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив», — сообщается на сайте института.

По словам директора Pantone Леатрис Эйсман, это сочетание цветов вселяет в стойкость и надежду, поскольку каждому человеку необходимо чувствовать себя воодушевленным и возвышенным.

Цветом 2020 года, по версии организации, стал классический синий, который воплощает спокойствие и уверенность.

Pantone занимается разработкой и исследованием цветов, которые дизайнеры и рекламщики всего мира могли бы с успехом использовать в будущем для своих работ. С 2000 года эксперты ежегодно выбирают один цвет, который задаст тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на весь грядущий год.

 

 

 

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