Американский институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года

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Американский Институт цвета Pantone назвал два главных цвета 2021 года — глубокий серый (оттенок палитры 17-5104) и яркий желтый (оттенок палитры 13-0647).

«Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив», — сообщается на сайте института.

По словам директора Pantone Леатрис Эйсман, это сочетание цветов вселяет в стойкость и надежду, поскольку каждому человеку необходимо чувствовать себя воодушевленным и возвышенным.

Цветом 2020 года, по версии организации, стал классический синий, который воплощает спокойствие и уверенность.

Pantone занимается разработкой и исследованием цветов, которые дизайнеры и рекламщики всего мира могли бы с успехом использовать в будущем для своих работ. С 2000 года эксперты ежегодно выбирают один цвет, который задаст тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на весь грядущий год, пишут "Известия".