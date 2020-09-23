Алексей Навальный выписан из берлинской клиники

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Навальный лечился там 32 дня, 24 из них он провёл в реанимации.

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара берлинской клиники Шаритэ в связи с улучшением здоровья, говорится в заявлении клиники.

Навальный лечился там 32 дня, 24 из них он провёл в реанимации. Блогера 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в организме Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Позже выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации, передает Радио Маяк.