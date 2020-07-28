Выяснилось, граждане каких стран могут купить больше бензина на свою зарплату

Специалисты провели исследование по анализу цен на бензин в странах Европы и выяснили, сколько литров топлива с октановым числом 95 могут купить граждане разных стран на свою зарплату.
Цены были взяты по итогам июля этого года, для Украины и Норвегии – по итогам мая этого года, сообщает РИА Новости
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На первом месте в созданном рейтинге оказался Люксембург. Там на среднюю зарплату можно приобрести примерно 3,2 тысячи литров бензина марки АИ 95. На втором месте находится Норвегия, жители которой могут приобрести на среднюю зарплату 2,6 тысяч литров бензина. Также в пятерке оказались Австрия, Ирландия, Великобритания. Там можно приобрести 2,3 тысячи литров на среднюю зарплату.
Россия оказалась на 20 месте в рейтинге между Чехией и Грецией. Граждане нашей страны могут приобрести 924 литра бензина на среднюю зарплату. Наша страна опережает Украину и Белоруссию. Украина оказалась в этом рейтинге на последнем месте с показателем 395 литров топлива. И это, учитывая то, что в Украине стоимость бензина одна из самых низких в Европе. Замыкают рейтинг помимо Украины Белоруссия, Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария с показателем не больше 700 литров бензина в месяц.
Если же составить рейтинг стоимости бензина без привязки к зарплате, то данные будут совершенно другими. Самый дешевый бензин в Казахстане – 29,6 рубля за литр. На втором месте Россия с показателем в 46,4 рубля за литр. Затем идут Белоруссия с показателем 52 рубля за литр и Украина со средней ценой в 57,6 рублей за литр.
Дороже всего продается бензин в Нидерландах – по 125,8 рублей за литр. В Дании, Греции, Италии, Португалии бензин стоит больше 111 рублей за литр.
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