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В Турции растет число жертв землетрясения

26 января 2020 10:08
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В Турции растет число жертв землетрясения Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке страны 24 января.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке страны 24 января.

До 31 возросло число погибших при землетрясении в Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu. Данные об изменении числа раненых не приводятся.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке страны 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже. Кроме того, произошло более 200 повторных подземных толчков. Полностью разрушено 30 зданий. Еще одно строение получило существенные повреждения.

После землетрясения несколько тысяч граждан страны были вынуждены провести ночь на улице. При этом населению не рекомендовано возвращаться в поврежденные здания из-за вероятности новых подземных толчков и опасности обрушений. Власти страны направили в пострадавший регион более 400 спасательных команд, передает Радио Маяк.
 
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