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В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества

24 августа 2020 09:56
110
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
Не исключается теракт.

В пригороде Дамаска в Сирии прогремел взрыв на газопроводе, который привёл к отключению электричества по всей стране. Об этом сообщает SANA со ссылкой на министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима.

— Взрыв на газопроводе между районами Думайра и Адры привёл к общему отключению электричества в Сирии, — говорится в сообщении.

По словам министра, взрыв мог быть терактом. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны, пишет Лайф. Видео можно посмотреть здесь.

Видео © Twitter / raghad_star
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