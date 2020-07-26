В Пентагоне допустили внеземное происхождение НЛО
26 июля 2020 12:42
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Согласно данным издания, специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при минобороны США вскоре раскроет часть собранных данных в рамках «стандартизирования информации и отчетности».
Отмечается, что часть входящих в группу экспертов уверена в неземном происхождении аномалий, которые фиксировали военные.
Например, бывший директор проекта Луис Элизондо заявил, что были найдены обломки странных объектов из неизвестного материала.
В то же время ряд других специалистов указывает, что независимые экспертизы не проводились, поэтому находки вполне могли быть созданы на Земле.
Сенатор же Марко Рубио предположил, что все подобные аномалии связаны с разработками России и Китая, которые могли совершить технологический прорыв.
В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых показаны НЛО. На записях, сделанных с военных самолетов, видны летающие объекты, не похожие ни на один вид воздушных судов, пишут "Известия".
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