В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
13 февраля 2020 11:56
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В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Эти цифры побили антирекорд 10 февраля, когда за день скончались 103 человека.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников здравоохранения Хубэя. Сейчас в местных больницах находятся около 33 тысяч человек, состояние пяти тысяч оценивается как тяжелое.
Агентство отмечает, что в последние недели в стране открылось множество круглосуточных горячих линий для оказания психологической помощи населению. Всего же в регионе подтверждено почти 15 тысяч новых случаев заражения, скончались 1310 пациентов, пишет Российская газета.
Фото pixabay.com
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