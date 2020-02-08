В Китае от коронавируса умерло уже 722 человека
8 февраля 2020 11:55
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Количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось на 104 человека и достигло отметки в 722 погибших. Об этом говорится в опубликованном в субботу отчёте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.
Число заражённых выросло до 34 546. По-прежнему наибольшая эпидемиологическая нагрузка приходится на город Ухань и провинцию Хубэй, где умерло 699 человек и заразилось 24 953.
Новых случаев смерти за пределами материковой части Китая не зарегистрировано. 2050 пациентов успешно закончили лечение и были выписаны из больниц.
По данным на 7 февраля, в больницах размещено 19 835 пациентов, из которых 4188 человек находятся в тяжёлом состоянии, а у 1007 оно оценивается как очень тяжёлое, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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