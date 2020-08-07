Трамп подписал указ о запрете TikTok

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав ситуацию открытым запугиванием.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, которая, по его мнению, исходит от приложения для соцсетей TikTok, сообщает Белый дом.
Согласно указу, начиная с 45 дней после даты опубликования приказа, запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd – владельца TikTok.
Отмечается, что риски, исходящие от TikTok, реальны.
МВД, Управление транспортной безопасности и Вооруженные силы Соединенных Штатов уже запретили использование TikTok на федеральных правительственных телефонах, уточняется в указе. На этой неделе Трамп также сообщал, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15-ого сентября оно не будет продано американской компании.
В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав ситуацию открытым запугиванием, передает Радио Маяк
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