ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры к пресечению беспорядков и задержанию демонстрантов, сообщает РИА Новости.
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