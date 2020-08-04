Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

В Белоруссии призывают мужчин на 25-дневную срочную мобилизацию. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.
Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил. По данным журналистов, рассылаются повестки и обзваниваются отдельные граждане.
Бывшие военнослужащие должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах. Призывников планируют отправить на 25-дневные сборы. Источники проекта WarGonzo в белорусских силовых структурах не уточняют, проводится ли подготовка к срочной мобилизации исключительно в приграничных с Россией областях или на территории всей республики.
3 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в августе — ноябре на срочную военную службу граждан, которым исполнилось 18 лет, пишет Лента
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Фото pixabay.com
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