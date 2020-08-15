Рабочую группу по изучению НЛО создали в Пентагоне

Цель – обнаружить и составить каталог неопознанных летающих объектов, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США.
Ранее в Пентагоне уже действовала засекреченная программа сбора данных об "аномальных аэрокосмических угрозах", на которую выделили 22 миллиона долларов.
В конце апреля 2020 года Минобороны США опубликовало видеозаписи с двух боевых самолетов, снятые в 2004 и 2015 годах. Тогда военные запечатлели воздушные явления, которые назвали неопознанными. В июне Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом может быть рассекречена.
По неофициальной версии, объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого американское правительство захватило и засекретило. Согласно официальным данным ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект был метеозондом секретной программы, передает Радио Маяк.
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