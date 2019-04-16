Пожар в Соборе Парижской Богоматери: спасён терновый венец Иисуса Христа
16 апреля 2019 09:25
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Президент Франции объявил о старте сбора средств на восстановление Собора Парижской Богоматери. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции уже начал сбор денег. Соответствующий раздел "Спасем Нотр-Дам" появился на сайте организации. ЮНЕСКО сегодня на пленарном заседании в Париже обсудит вопрос оказания помощи Франции в восстановлении собора.
Добавим, ранее следователи допросили строителей, которые выполняют реставрационные работы в соборе. Расследование пожара в Нотр-Дам ведется по статье о неумышленном причинении ущерба, передает Радио Маяк.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Огнеборцы будут продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось.
Пожар вспыхнул накануне около 20 часов. В результате обрушился шпиль здания и часть крыши. Уничтожены знаменитые часы собора, а вот две башни северного входа уцелели. Многие опасались, что предметы, собранные за столетия, могут быть потеряны. Неясно, сколько удалось спасти. Известно, что спасён знаменитый терновый венец Иисуса Христа, который попал во Францию из Византии и хранился в Собору Парижской Богоматери. Он считается одной из главных святынь католического мира. Судьба же подаренной патриархом Алексием 2-м Владимирской иконы Богородицы неизвестна.
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