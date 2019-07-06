Пляжи Израиля наводнили опасные медузы
6 июля 2019 11:15
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По предварительным данным, скопление беспозвоночных перемещается с юга на север. Об этом сообщает портал Лайф.
Среди наблюдаемых видов учёные выделяют пелагию-ночесветку и ропилему-номадику, которые представляют опасность для человека при контакте с кожей их щупальца вызывают ожоги и аллергию, но это не единственная причина их избегать.
Данные виды выделяют в воду стрекательные клетки, которые также способны вызвать ожоги, а при попадании в глаза спровоцировать слепоту.
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