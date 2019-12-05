Назван главный цвет года
5 декабря 2019 11:48
76
Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2020 года. Им станет классический синий, сообщается на сайте организации.
Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).
«Вневременный и неизменный оттенок синего Pantone 19−4052 Classic Blue (по справочнику цветов TPX/TCX — прим. ТАСС) элегантен в своей простоте <…> Воспринимаемый нами как цвет спокойствия, Pantone 19−4052 дает ощущение мира и покоя человеческой душе», — говорится в сообщении.
«Pantone 19−4052 Classic Blue выражает собой постоянство и уверенность, это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться. <…> Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Classic Blue побуждает выйти за рамки обыденного», — считает исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Pantone Color Institute определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2019 года стал оттенок оранжевого 16−1546 Living Coral. Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков.
Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2020 года, пишет ТАСС.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
66
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
465
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
438
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
402
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
723
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1070
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
374
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
437
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
690
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1909
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2378
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1634
Мероприятия