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Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

14 августа 2020 11:38
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За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter «Коммерсант FM».

Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Позднее на аккаунте появилась информация о том, что эти данные ранее появились на анонимном Telegram-канале «Дилетант», который не имеет отношения к одноименному журналу.

«Официального подтверждения этой информации пока нет», — говорится в посте.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел? сообщает Газета.
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