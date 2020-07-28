К Земле приближается астероид размером больше футбольного поля

5 августа к Земле приблизится астероид размерами больше футбольного поля – от 84 до 190 метров.
Об этом предупредили в НАСА. Минимальное расстояние, на которое небесное тело приблизится к нашей планете, в семь раз больше, чем расстояние до Луны. Максимальное сближение произойдет в 13:35 по московскому времени.
Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Он принадлежит к так называемым "Аполлонам" – околоземным астероидам, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. Эти астероиды регулярно пересекают орбиту Земли и поэтому считаются потенциально опасными. Так, в шестидесятых годах прошлого века нашей планете всерьез угрожало столкновение с астероидом из группы "Аполонов" под названием "Икар".
В следующий раз небесное тело прилетит к Земле в 2137 году, передает Радио Маяк
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