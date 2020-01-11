Instagram и Facebook занялись удалением постов с поддержкой Сулеймани
11 января 2020 11:04
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В ответ правительство Ирана призвало к общенациональному судебному иску против социальной сети.
Instagram и его материнская компания Facebook удаляют посты с поддержкой убитого иранского генерала Касема Сулеймани в целях соблюдения санкций США, пишет в субботу, 11 января, CNN.
«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе в отношении КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», — говорится в заявлении представителя Facebook.
В ответ правительство Ирана призвало к общенациональному судебному иску против социальной сети.
Кроме того, иранский политик Али Рабей в своем Twitter назвал действия компании «недемократичными» и обвинил Facebook в том, что они дают право голоса «настоящим террористам», пишут "Известия"
Instagram и его материнская компания Facebook удаляют посты с поддержкой убитого иранского генерала Касема Сулеймани в целях соблюдения санкций США, пишет в субботу, 11 января, CNN.
«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе в отношении КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», — говорится в заявлении представителя Facebook.
В ответ правительство Ирана призвало к общенациональному судебному иску против социальной сети.
Кроме того, иранский политик Али Рабей в своем Twitter назвал действия компании «недемократичными» и обвинил Facebook в том, что они дают право голоса «настоящим террористам», пишут "Известия"
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