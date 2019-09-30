Франция провожает в последний путь бывшего президента республики Жака Ширака

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Почтить память Жака Ширака в Париж прибудут президент России Владимир Путин и лидеры еще около 80 иностранных государств. Как сообщили в Елисейском дворце, официальные церемонии пройдут сначала в почетном дворе исторического Дома Инвалидов, где покойному французскому лидеру будут отданы воинские почести. Как президент республики на протяжении 12 лет, с 1995 по 2007 год, он также являлся верховным главнокомандующим французскими вооруженными силами.По завершении военных почестей траурная процессия направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис, расположенной между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. Там в присутствии членов семьи Ширака, президента Франции Эмманюэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба.Ожидается, что похороны Ширака пройдут до конца дня на кладбище Монпарнас. В этом парижском некрополе похоронены Ги де Мопассан, Жан-Поль Сартр и другие известные писатели, деятели искусств Франции. Президент упокоится рядом со своей старшей дочерью Лоранс, безвременно ушедшей из жизни три года назад, передает Радио Маяк.