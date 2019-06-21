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ЕС продлил на полгода санкции против России

21 июня 2019 09:21
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ЕС продлил на полгода санкции против России
Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторОв, а также товаров двойного назначения.

Евросовет принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Поводом стала «недостаточная реализация Минских соглашений», – заявил Пребен Ааманн, официальный представитель председателя организации Дональда Туска.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторОв, а также товаров двойного назначения. Последний раз Совет ЕС продлевал экономические санкции 21 декабря прошлого года. Cанкции не отразилось на рубле, который продолжает укрепляться. Вечером в ходе торгов на "Московской бирже" евро опустился ниже 71 руб. впервые с 4 мая, доллар торговался ниже 63 руб впервые с 1 августа 2018 года, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com
 
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