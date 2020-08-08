Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 20

Всего в самолете находились 174 пассажира, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа.
Число погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде увеличилось до 20. Об этом 7 августа пишет издание The Hindu.
Ранее стало известно, что погибли оба пилота воздушного судна. Всего в самолете находились 174 пассажира, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа. Россиян на борту не было.
Самолет совершал рейс Дубай–Кожикоде. При заходе на посадку он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кабина пилотов оказалась полностью разрушена. Обломки воздушного судна разлетелись по полосе и за ее пределами, пишут "Известия
".
Премьер-министр страны Нарендра Моди уже выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.
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