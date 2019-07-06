Амстердам не будет принимать Евровидение в 2020 году
6 июля 2019 09:55
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Как пояснила мэр столицы Нидерландов, концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен. Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось, невозможно перенести.
"Евровидение-2020" должно пройти в Голландии, поскольку в этом году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс.
Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие. С учетом этого в борьбе за проведение международного конкурса остается пять городов. Решение должно быть принято в следующем месяце, передает Радио Маяк.
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