6-летний ребёнок из США потратил $16 тысяч на внутриигровые покупки в App Store

Летом 2020 года шестилетний мальчик потратил более $16 тыс. в App Store на внутриигровые покупки в приложении Sonic Forces для iPad, передает iphones.ru со сылкой на AppleInsider.com.
Джессика Джонсон из Уилтона, штат Коннектикут в США, обнаружила серию оплат с кредитной карты в течение нескольких месяцев. Их совершил её сын Джордж, он покупал внутриигровую валюту.
Сначала ребёнок брал паки по $1,99, но потом перешёл на более дорогие — по $99,99. Только к 9 июля Джордж провёл 25 платежей общей стоимостью $2,5 тыс. А в итоге потратил $16 293.
В итоге Apple отказалась вернуть деньги.
Фото: pixabay
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий