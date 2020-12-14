6-летний ребёнок из США потратил $16 тысяч на внутриигровые покупки в App Store

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Летом 2020 года шестилетний мальчик потратил более $16 тыс. в App Store на внутриигровые покупки в приложении Sonic Forces для iPad, передает iphones.ru со сылкой на AppleInsider.com.

Джессика Джонсон из Уилтона, штат Коннектикут в США, обнаружила серию оплат с кредитной карты в течение нескольких месяцев. Их совершил её сын Джордж, он покупал внутриигровую валюту.

Сначала ребёнок брал паки по $1,99, но потом перешёл на более дорогие — по $99,99. Только к 9 июля Джордж провёл 25 платежей общей стоимостью $2,5 тыс. А в итоге потратил $16 293.

В итоге Apple отказалась вернуть деньги.

Фото: pixabay