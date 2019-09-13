Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена заключёнными с РФ
13 сентября 2019 14:03
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Москва ведут переговоры о новом этапе обмена заключёнными. Как уточнил лидер Незалежной, в настоящий момент готовятся списки возможных участников обмена.
— Сейчас мы говорим о следующем этапе... Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена, — заявил Зеленский в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия".
Напомним, обмен между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. В числе обменянных глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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