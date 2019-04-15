Зеленский так и не прибыл на дебаты с Порошенко
15 апреля 2019 09:32
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вчера так и не прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве, где его около часа ждал для участия в дебатах другой кандидат, действующий глава государства Петр Порошенко. Несостоявшиеся в воскресенье дебаты фактически превратились в предвыборное выступление Порошенко. Он пообещал, что если во втором туре выборов победит его соперник Владимир Зеленский, он согласится с этим.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля, передает Радио Маяк.
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