Задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства.
Всех задержанных во время акций протеста в Минске долдны сегодня выпустить из СИЗО, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД республики – начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
В свою очередь глава белорусского МВД Юрий Караев, выступая в эфире общенационального телевидения, признал, что во время акций и столкновений протестующих с правоохранителями, могли пострадать и случайные люди. Он взял на себя ответственность за это, и принес извинения.
Также Караев подчеркнул, что всегда выступает против любого насилия над журналистами, но призвал сотрудников СМИ "не лезть в пекло". В четверг Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, передает Радио Маяк
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