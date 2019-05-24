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Жительница Бразилии выйдет замуж за себя

24 мая 2019 09:59
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Жительница Бразилии выйдет замуж за себя
К алтарю 39-летнюю женщину поведет ее 21-летняя дочь.

Жительница бразильского города Белу-Оризонти Жуссара Дутра Коту намерена выйти замуж за саму себя. Церемония «бракосочетания» должна состояться в воскресенье, 26 мая, сообщает издание Estado de Minas.

Мероприятие будет транслироваться на страницах бразильянки в соцсетях. К алтарю 39-летнюю женщину поведет ее 21-летняя дочь. Церемонию будет проводить ее подруга. Таким образом, Коту станет первой жительницей страны, вышедшей замуж за саму себя, передает «РИА Новости».

Бразильянка будет одета в белое платье, вместо кольца она собирается сделать татуировку в виде девушки с крыльями бабочки — это станет символом независимости. По словам женщины, после свадьбы она останется открытой для отношений с другими людьми, пишут "Известия".

«Многие женщины мечтают выйти замуж… сологамная свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере», — отметила Коту, добавив, что любовь к себе, по ее мнению, — это самая искренняя любовь.


Фото pixabay.com

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