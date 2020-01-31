Великобритания проведет сегодня последний день в Евросоюзе
31 января 2020 12:56
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Великобритания проведет сегодня последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году. В 23 часа по лондонскому времени – это 2 часа ночи по московскому – Соединенное Королевство официально выйдет из состава сообщества, прекратив свое членство, которое продлилось 47 лет и 31 день. Отныне ЕС будет состоять из 27 государств.
Ранее за всю историю европейского сообщества в разные годы его покидали только три территории – французский Алжир, автономная территория Дании – Гренландия и французское владение в Карибском море – остров Сент-Бартс. Таким образом, будет воплощена в жизнь воля британцев, которую они высказали на референдуме 2016 года. Тогда 52% участников голосования поддержали Брексит, однако понадобилось три с половиной года и несколько отсрочек, чтобы достичь "бракоразводного" соглашения.
В обращение также поступят 3 млн 50-пенсовых монет, выпущенных специально, чтобы напоминать о знаменательном дне, передает Радио Маяк.
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