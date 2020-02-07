В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь
7 февраля 2020 11:36
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В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) восемнадцать семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает The News Minute.
По их словам, вначале во всем доме стоял запах алкоголя, а на следующий день из кранов полилась «смесь ликера и воды».
Оказалось, что шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Позже его закрыли и конфисковали все спиртные напитки.
На прошлой неделе чиновники получили разрешение на их утилизацию и закопали его прямо возле бара.
В результате шесть тысяч литров алкоголя просочились в систему водоснабжения и смешались с водой.
Власти уже организовали доставку питьевой воды пострадавшим жителям дома и начали очищать скважину, пишут РИА Новости.
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