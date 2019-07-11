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Новости /  В мире  

В космосе нашли золотой астероид

11 июля 2019 11:29
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В космосе нашли золотой астероид
Он может обрушить всю земную экономику.

Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.

По оценкам экспертов, его стоимость равняется примерно 10 тысячам квaдpиллиoнoв долларов, а этого с лихвой хватит, чтобы сделать миллиардером каждого землянина, сообщает «Голос Америки»

Однако, если удастся «посадить» это небесное чудо на нашу планету, то это обернется экономической катастрофой, поскольку цены на сырье упадут до нуля, утверждают специалисты. Через три года NASA собирается (если только не опередит Роскосмос) отправить на драгоценный астероид космическую миссию, причем путь до него займет еще пять лет, пишет newizv.ru.


Фото: pixabay.com
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