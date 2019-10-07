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В США разработали план сдерживания России в Черном море

7 октября 2019 13:45
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В США разработали план сдерживания России в Черном море
Для противодействия Москве предложили развернуть в Болгарии и Румынии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

Эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море. Документ подготовлен по итогам тематического семинара, который в конце марта прошел в румынском Бухаресте, и размещен на официальном сайте организации, пишет РБК.

Авторы отметили, что Черноморский регион служит центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. В качестве примера приводится обострение напряженности в отношениях Турции с США и Евросоюзом, которое происходит на фоне завершения строительства газопровода «Турецкий поток» и строительства АЭС «Аккую» на юге страны. Помимо этого эксперты вспомнили активность Москвы в Азовском море, где в последние полгода происходили задержания кораблей.

Аналитики американского think-tank выразили обеспокоенность тем, что в последнее время Россия модернизировала Черноморский флот и в целом нарастила силы в Южном военном округе.

Ответом на это, считают они, должна стать разработка надежной сдерживающей позиции. По мнению экспертов, ответ необязательно должен быть равным и пропорциональным действиям России.

«Развертывание передовых систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским наступательным ракетным угрозам, расширенные учения НАТО и продолжение помощи Запада Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны могли бы усилить региональное сдерживание», — заключили в RAND Corporation.

Вопрос сдерживания России в Черноморском регионе поднимался в апреле на Североатлантическом совете НАТО. Тогда страны — члены альянса согласовали пакет мер в Черном море, которые предполагают поддержку Украины и Грузии, в том числе военные учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.


Фото pixabay.com
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