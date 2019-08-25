В США признали российский пулемет лучшим в мире
25 августа 2019 10:24
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На первое место эксперты поместили советско-российский пулемет Калашникова ПКМ (РКМ).
Издание отмечает, что данное оружие массово производилось в СССР и поставлялось по всему миру. ПКМ был востребован и популярен благодаря своим достоинствам. Так, он является одним из самых легкий полнокалиберных пулеметов в мире, сохраняя при этом превосходную долговечность и надежность.
«ПКМ является одним из наиболее опасных видов оружия, с которым американские войска сталкиваются за границей», —говорится в материале.
На втором месте оказался бельгийский пулемет FN MAG 58, который зарекомендовал себя как надежное орудие, работающие в условиях влажности или пылевых будь. Кроме того, пулемет с легкостью поддается модернизации. Среди недостатков назван его большой вес.
Замкнул тройку лидеров немецкий MG3 и его модификации. Он до сих пор остается основным пулеметом бундесвера и обладает высокой скорострельностью.
В топ-5 также попали южноафриканский Vektor SS-77, разработанный в 1977 году и соединяющий в себе элементы РКМ и FN MAG, и израильский IMI Negev 5.56. Последний издание отмечает, как единственный пулемет, способный соперничать с ПКМ по весу.
В марте американские эксперты оценили новый российский АК-203, назвав его смертоносным оружием с отличными характеристиками, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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