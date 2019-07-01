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В Одессу прибыли военные самолёты стран НАТО

1 июля 2019 10:24
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В Одессу прибыли военные самолёты стран НАТО
Учения Sea Breeze-2019 стартуют 1 июля.

В Одессу к началу учений Sea Breeze — 2019 прибывают военно-транспортные самолёты стран — участниц Североатлантического альянса, сообщает Министерство обороны Украины.

Как уточняется, они доставляют личный состав, технику и необходимое для проведения учений оборудование.
— Американский самолёт C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжения и первых участников международных учений, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, учения Sea Breeze — 2019 стартуют 1 июля. В них примут участие американский ракетный эсминец Carney и быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США, пишет Лайф.

Фото: Facebook/Armyinform.com.ua


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