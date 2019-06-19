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В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль

19 июня 2019 09:40
118
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.

Пассажир пролетавшего над Мексикой самолёта успел снять пробуждение вулкана Попокатепетль. Видео извержения было опубликовано в "Твиттере".
На кадрах видно, что в небо поднимается столб пепла.

Как писал Лайф, в последние месяцы вулкан проявлял активность и в начале июня выбросил пепел более чем на три километра.
Напомним, Попокатепетль, находящийся в 70 километрах от мексиканской столицы, ежедневно производит десятки, а иногда и сотни выбросов пепла, газа и пара. Вулкан высотой 5,42 километра входит в число самых крупных на территории страны, сообщает Лайф.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео
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