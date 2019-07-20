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Новости /  В мире  

В Малайзии научились производить искусственную свинину

20 июля 2019 10:25
114
В Малайзии научились производить искусственную свинину
Сам процесс производства пока держат в тайне.

При этом стало известно о компонентах заменителя натурального продукта.

Для имитации вкуса и текстуры свинины используется в основном пшеница, грибы шиитаке и бобы сорта мунг. Пшеница и грибы являются как бы «каркасом» мясной продукции, а бобы являются источником белка и придают искусственному мясу текстуру, похожую на настоящую свинину, передает Радио Маяк.



Фото: pixabay.com
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