В Малайзии научились производить искусственную свинину
20 июля 2019 10:25
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При этом стало известно о компонентах заменителя натурального продукта.
Для имитации вкуса и текстуры свинины используется в основном пшеница, грибы шиитаке и бобы сорта мунг. Пшеница и грибы являются как бы «каркасом» мясной продукции, а бобы являются источником белка и придают искусственному мясу текстуру, похожую на настоящую свинину, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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