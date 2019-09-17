В Китае впервые клонировали кота
17 сентября 2019 11:56
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Ученые из китайской корпорации Sinogene Biotechnology успешно клонировали кота. Как сообщил портал по науке и технологиям ZOL, 21 июля на свет появился британский короткошерстный котенок по кличке Дасуан, что в переводе с китайского означает Чеснок. Биоматериал был взят от умершего от болезни мочевыводящих путей кота с той же кличкой. Хотя внешне клон является копией оригинала (кроме пятнышка на подбородке), но выяснилось, что характеры у них совершенно разные. В будущем генетики планируют справиться с этой проблемой и передавать клону память донора с помощью искусственного интеллекта или специального интерфейса. Специалисты опровергли информацию о том, что клонированные кошки страдают от нарушений психики и могут быть агрессивнее оригинала. Котенок появился на свет через 66 дней после того, как эмбрион был помещен в суррогатную мать.
Котенка показали всему миру только через месяц, после того, как специалисты удостоверились, что здоровью клона ничего не угрожает. Как заявил главный научный сотрудник корпорации Sinogene Лай Лянсюэ, есть основания считать, что клонированный кот проживет столько же, сколько обычный питомец. Теперь в ближайшие месяцы в Sinogene собираются поставить процесс коммерческого клонирования кошек на поток и получать прибыль в миллиарды долларов, пишет tailytales.ru.
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