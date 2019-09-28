В Киеве увидели опасность в восстановлении авиасообщения с Россией
28 сентября 2019 12:39
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Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией якобы несёт опасность для украинцев, поэтому пока о возобновлении полётов речи не идёт, пишет Лайф.
— Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах, — сказал Криклий.
По его мнению, в случае возобновления полётов в Россию Украина даст внешнему миру понять, что в отношениях двух стран всё прекрасно.
— Пока <...> я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще, — добавил министр.
При этом Криклий выступил против полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, поскольку у Киева там не было такой опасности, и это также нарушает правила ВТО.
— Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы — одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые всё равно вынуждены ездить туда по разным причинам, — сказал он.
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