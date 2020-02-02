В Грузии из-за схода лавин образовалась трёхкилометровая пробка в сторону России
2 февраля 2020 10:32
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Дальнобойщики, следующие из Грузии в Россию, вторые сутки стоят на Военно-Грузинской дороге у посёлка Жинвали. Причиной тому стало резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Душетского муниципалитета в "Фейсбуке".
Водители не растерялись и организовались, помогая друг другу в эти дни вынужденного долгого ожидания. На фотографиях видно, что люди делятся друг с другом едой. Представители местных властей доставили автолюбителям горячие продукты и подробнее рассказали о ситуации.
ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия предупреждает водителей о плохих погодных условиях и временном закрытии трассы на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. С 31 января объявлено о повышенной лавиноопасности, пишет Лайф.
Фото © Facebook / Администрация района Мцхета-Мтианети
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