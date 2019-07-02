В Европе электромобили будут издавать звук двигателя для безопасности пешеходов
2 июля 2019 10:25
27
С сегодняшнего дня в странах Европейского союза вступает в силу новый закон, по которому все новые электромобили должны производить искусственный шум при определённых условиях.
По данным BBC News, акустические системы оповещения транспортных средств, также известные как AVAS, должны быть установлены в новых моделях гибридных и электрических автомобилей и во всех существующих моделях к июлю 2021 года.
Говоря проще, электрокары ездят слишком бесшумно, создавая опасность для пешеходов. Поэтому теперь в таких машинах будут установлены динамики с имитацией звука мотора.
Определёнными условиями, при которых электроавтомобили должны ездить громко, являются: движение со скоростью до 12 миль в час (20 км/ч), или езда задним ходом.
Поводом к принятию такого закона послужило открытое письмо 2017 года Британскому парламенту от благотворительных организаций, в котором утверждается, что из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания электромобили и гибридные транспортные средства на 40 процентов чаще попадают в аварию, которая приводит к травме пешехода.
Основной группой риска являются слепые или слабовидящие люди, которые просто не могут не только увидеть, но и услышать приближающийся бесшумный электромобиль.
Различные производители смогут кастомизировать звук, издаваемый их электрокарами, однако есть одно общее условие: законодательство ЕС гласит, что звук должен быть похож на традиционный звук работающего двигателя внутреннего сгорания.
Он также должен дать пешеходам представление о том, насколько быстро едет автомобиль, синхронизируясь с его скоростью.
В США Национальная администрация безопасности дорожного движения уже сообщила о возможном принятии закона, согласно которому все гибридные и электрические транспортные средства будут издавать искусственный шум к сентябрю 2020 года, пишет phones.ru.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3450
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
964
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
346
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
531
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
469
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
588
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
464
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
698
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
720
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
454
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
778
Мероприятия