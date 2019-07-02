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В Европе электромобили будут издавать звук двигателя для безопасности пешеходов

2 июля 2019 10:25
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В Европе электромобили будут издавать звук двигателя для безопасности пешеходов
Сейчас электрокары ездят слишком бесшумно.

С сегодняшнего дня в странах Европейского союза вступает в силу новый закон, по которому все новые электромобили должны производить искусственный шум при определённых условиях.

По данным BBC News, акустические системы оповещения транспортных средств, также известные как AVAS, должны быть установлены в новых моделях гибридных и электрических автомобилей и во всех существующих моделях к июлю 2021 года.

Говоря проще, электрокары ездят слишком бесшумно, создавая опасность для пешеходов. Поэтому теперь в таких машинах будут установлены динамики с имитацией звука мотора.

Определёнными условиями, при которых электроавтомобили должны ездить громко, являются: движение со скоростью до 12 миль в час (20 км/ч), или езда задним ходом.

Поводом к принятию такого закона послужило открытое письмо 2017 года Британскому парламенту от благотворительных организаций, в котором утверждается, что из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания электромобили и гибридные транспортные средства на 40 процентов чаще попадают в аварию, которая приводит к травме пешехода.

Основной группой риска являются слепые или слабовидящие люди, которые просто не могут не только увидеть, но и услышать приближающийся бесшумный электромобиль.

Различные производители смогут кастомизировать звук, издаваемый их электрокарами, однако есть одно общее условие: законодательство ЕС гласит, что звук должен быть похож на традиционный звук работающего двигателя внутреннего сгорания.

Он также должен дать пешеходам представление о том, насколько быстро едет автомобиль, синхронизируясь с его скоростью.

В США Национальная администрация безопасности дорожного движения уже сообщила о возможном принятии закона, согласно которому все гибридные и электрические транспортные средства будут издавать искусственный шум к сентябрю 2020 года, пишет phones.ru.


pixabay.com
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